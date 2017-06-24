Российская актриса Наталья Рудова приехала в Баку на Гран-при Формулы 1

2017-06-24 15:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская актриса Наталья Рудова приехала в Баку на Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает Trend Life.

Фотографиями, сделанными в Баку, актриса поделилась на своей странице в Instagram.

"Скоро на гонки", - прокомментировала один из снимков Рудова.

Отметим, что актриса совершила прогулку по городу и посетила развлекательную программу в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Наталья Рудова - российская актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Татьянин день". Аудитория ее поклонников значительно возросла благодаря ярким образам в сериалах "Амазонки" и "Универ".

Наталья также выступает в качестве модели и участвует в клипах самых востребованных звезд российской эстрады.

(Автор: Джани Бабаева)