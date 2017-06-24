В Азербайджане очень приветливые люди - туристы из Казахстана

2017-06-24 15:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень приветливые люди, которые всегда готовы помочь, сказали Trend в субботу приехавшие в Баку туристы из казахстанского города Актобе Азамат Курмангалиев и Александра Пестова.

По словам Курмангалиева, они решили приехать в Баку на Гран-при Азербайджана Формулы 1 после того, как увидели по ТВ, как проходили гонки Формулы 1 в Баку в прошлом году.

Казахстанские туристы сказали, что впервые в Азербайджане, и им здесь очень понравилось.

«Все очень нравится. Хорошая организация, много волонтеров", - сказал Курмангалиев.

«Люди очень приветливые. Это очень важно. Большое спасибо им за помощь», - добавила Пестова.

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Авторы: Вугар Иманов, Елена Косолапова)