Финский гонщик стал лучшим по итогам третьей свободной практики Формулы-1

2017-06-24 15:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Финский гонщик Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучший круг по итогам третьей свободной практики пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

Его результат - 1:42.742. Таким образом, Боттас улучшил вчерашний показатель Макса Ферстаппена по итогам второй свободной практики (1:43.362).

Второй результат - у пилота Ferrari Кими Райкконена - 1:42.837, а третье время показал второй пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон - 1:43.158.

На втором повороте у пилота команды Renault Джолиона Палмера загорелся болид и гонщику пришлось покинуть практику. Кроме того, досрочно практику покинул и Макс Ферстаппен (из Red Bull), у которого возникли технические проблемы с болидом.

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)