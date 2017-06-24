Начался второй день соревнований Гран-при Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

2017-06-24 15:32 | www.oxu.az | 2

Финский гонщик Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучший круг по итогам третьей свободной практики пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

Как передает Oxu.Az, его результат - 1:42.742. Таким образом, Боттас улучшил вчерашний показатель Макса Ферстаппена по итогам второй свободной практики (1:43.362).

Второй результат - у пилота Ferrari Кими Райкконена - 1:42.837, а третье время показал второй пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон - 1:43.158.

14:00

В субботу началась третья сессия свободной практики пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

Как передает Oxu.Az, в свободных заездах представлены 20 пилотов из 10 команд.

Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Алонсо и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 участников, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичеришехер и кругу Азнефть.

В 17:00 будет определена стартовая решетка.

10:19

Сегодня в Баку пройдет второй день соревнований Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Как передает Oxu.Az, основная часть соревнований пройдет 25 июня.

Согласно расписанию «Формулы 1», сегодня в 14:00 состоится свободный заезд. В 17:00 будет определена стартовая решетка.

Добавим, что во время вчерашнего свободного заезда пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучший результат - 1:43.362. Хотя за 35 секунд до завершения сессии управляемый им болид врезался с барьер, это не помешало голландцу стать первым.

Второе место с 1:43.462 занял Валттери Боттас (Mercedes AMG), а третье с 1:43.473 - Даниэль Риккардо (Red Bull).

Отметим, что в первом свободном заезде лучший результат показал тот же Макс Ферстаппен - 1:44.410.

Даниэль Риккардо (Red Bull) стал вторым, а Себастьян Феттель (Ferrari) - третьим.

Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.

Решающий этап Гран-при стартует 25 июня в 17:00.

Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Алонсо и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 участников, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичеришехер и кругу Азнефть.

Отметим, что сезон 2017 года «Формулы 1» стартовал 26 марта с Гран-при Австралии. Семь этапов гонок уже остались позади. Пока лидирует Mercedes AMG и водитель команды Льюис Хэмилтон.

24 июня, суббота

10:00 11:25 Прогулка по пит-лейну для членов Paddock Club

11:00 11:30 Пит-стоп учения команд «Формулы 1»

12:00 13:05 Первое соревнование FIA Formula 2 (29 кругов или 60 мин.)

14:00 15:00 Третий свободный заезд «Формулы 1»

15:05 16:40 Прогулка по пит-лейн для членов

17:00 18:00 Определение стартовой решетки «Формулы-1»

Эльвин Ахмедов