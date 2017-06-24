Праздничный подарок абонентам Simsim от Azercell

2017-06-24 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим священным праздником Рамазан ООО Azercell Telecom представляет своим абонентам новую кампанию. Так, 26-27 июня 2017 года абоненты Simsim смогут воспользоваться кампанией "Подарок на Рамазан".

В рамках кампании абоненты получат в подарок 10 внутрисетевых минут и 100 SMS. Для подключения к кампании нужно отправить SMS с текстом BAYRAM на 5757 (SMS бесплатный).

В течение кампании подарочные внутрисетевые минуты и SMS могут быть активированы только один раз и использованы до 23:59 27.06.2017 г.

Azercell поздравляет азербайджанский народ с праздником Рамазан и желает всем хорошего праздничного настроения. Почувствуйте радость праздника вместе с Azercell!

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.