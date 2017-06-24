Формула 1 в Баку организована очень хорошо – турист из Германии

2017-06-24 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку - очень красивый город, сказал Trend в субботу приехавший в столицу Азербайджана турист из Гамбурга Йенс Колзаекертс.

Он отметил, что приезжает в Баку уже не первый раз, и ему здесь очень нравится, но на Формуле 1 в столице Азербайджана он впервые.

Мероприятие организовано очень хорошо, и все очень интересно, сказал Колзаекертс.

Он также сказал, что не болеет за какую-либо определенную команду, добавив, что победить должен сильнейший.

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Авторы: Вугар Иманов, Елена Косолапова)