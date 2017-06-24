Для зрителей на Гран-при Азербайджана Формулы 1 созданы комфортные условия - финская болельщица

2017-06-24 16:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Соревнования Формулы 1 в Баку организованы на очень высоком уровне, сказала Trend в субботу турист из Финляндии Елена Руаколая.

«Мы прибыли в Баку понаблюдать за соревнованиями Формулы 1. Соревнования организованы на очень высоком уровне, для зрителей созданы комфортные условия», - сказала Руаколая.

Она отметила, что проявляет большой интерес к соревнованиям Формулы 1.

«Мы услышали, что в Азербайджане проводятся соревнования Формулы 1 и прибыли в Баку, чтобы принять участие в качестве зрителей. Подобные соревнования очень важны с точки зрения популяризации страны в мире и привлечения в нее туристов», - сказала Руаколая.

По ее словам, она в Баку уже во второй раз.

«Я была в Баку 13 лет назад. С тех пор облик Баку очень изменился, город заметно похорошел. Азербайджанский народ, в свою очередь, отличается дружелюбием и гостеприимством", - сказала Руаколая.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Сегодня после третьей сессии свободных заездов состоятся квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при. Также будет проведено первое соревнование в рамках Формулы 2.

Протяженность гоночной трассы "Бакинское городское кольцо" составляет шесть километров. На гонке болиды должны будут пройти за 120 минут 51 круг.

Гоночная трасса создана по такому принципу, что во время заезда миллионы телезрителей, наблюдающих за соревнованиями, смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)