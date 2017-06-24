Александр Ревва: "Приехал поучаствовать на Формулу-1 в Баку..." (ФОТО)

2017-06-24 16:16 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский актер и певец Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, выступил на вечеринке в Billionaire Club в Баку, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Александр Ревва разместил фотографию, где он за рулем классического автомобиля.

"Приехал поучаствовать на Формулу-1 в Баку..." - подписал снимок шоумен.

Александр Ревва ­­- российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Сыграл в таких комедийных фильмах, как "Ржевский против Наполеона", "Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу" и других. Артур Пирожков - самый популярный сценический образ Реввы.

(Автор: Джани Бабаева)