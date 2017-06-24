Зеленский в Азербайджане нашел деревню Вандама – ФОТО

2017-06-24 16:24 | www.oxu.az | 2

Один из самых популярных актеров Украины, лидер команды «Студия 95», выпускающей юмористические передачи на украинском ТВ Владимир Зеленский находится в отпуске в Азербайджане. Однако времени он не теряет и здесь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, Зеленский отыскал в Азербайджане населенный пункт под названием Вандам и сделал небольшую фотосессию.

Фотографию Владимир Зеленский разместил на своей странице в Instagram. «Я с друзьями в деревне Вандама) я думаю он не в курсе) вот это переговоры!!!» — подписал снимок актер. «Увы, шпагат не дотянут) надо тренить!», «Какие же вы прикольные», «Мальчишки разминаются!», «Веселые ребята», — прокомментировали фото подписчики шоумена.

С.Б.

