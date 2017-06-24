Самолет с пострадавшими в ДТП в Казахстане прибыл в Узбекистан

2017-06-24 16:24 | www.trend.az | 1

ТАШКЕНТ /Trend/ - Специальный военно-транспортный самолет минобороны Узбекистана в субботу доставил в Ташкент тела девяти граждан, погибших в ДТП в Казахстане. Этим бортом также прибыли 38 граждан, находившихся в попавшем в аварию автобусе, включая семерых пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Прошлой ночью выехавшие в город Актобе сотрудники консульского отдела посольства Узбекистана в Казахстане при полном содействии республиканских и местных органов власти решили все организационные и юридические вопросы для вылета пострадавших на родину. Прибывшие по поручению руководства страны врачи минобороны Узбекистана вместе с местными медиками осмотрели находящихся на лечении узбекских граждан и приняли решение о возможности транспортировки всех.

По данным МЧС, тела погибших будут доставлены и переданы родственникам в те регионы, где они проживали.

Местными органами власти будет оказана вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий.

Пострадавшие в ДТП размещены в медицинских учреждениях Ташкента. Остальным гражданам также будет оказана помощь в отправке по месту проживания.

Как сообщалось, утром 22 июня в Актюбинской области Казахстана на 946-м километре автодороги «Самара-Шымкент» перевернулся пассажирский рейсовый двухъярусный автобус марки «Мерседес» (госномер Н 011 LMM), следовавший по маршруту Волгоград - Шымкент. В автобусе находились 52 человека, в том числе 50 граждан Узбекистана и два гражданина Казахстана.

В результате ДТП погибли девять человек (все - граждане Узбекистана), пострадали 18 человек (17 - граждане Узбекистана, пятеро из которых были госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района Актюбинской области).

Руководство Узбекистана выразило свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.

(Автор: Демир Азизов)