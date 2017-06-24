В Баку стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

2017-06-24 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку стартовала квалификация к восьмому этапу Чемпионата Формула-1 2017 года - Гран-при Азербайджана.



В квалификации принимают участие 20 гонщиков.



Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы "Бакинское городское кольцо" составляет шесть километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.На гонке болиды должны будут пройти за 120 минут 51 круг.



Гоночная трасса создана по такому принципу, что во время заезда миллионы телезрителей, наблюдающих за гонкой, смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

(Текст: Талех Агавердиев)