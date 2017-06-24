В UNEC с участием депутатов прошел «День открытых дверей»

2017-06-24 17:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В UNEC в связи с летней экзаменационной сессией в четвертый раз проводится «День открытых дверей».

В «День открытых дверей» с участием ректора UNEC, профессора Адалята Мурадова, депутата, председателя Совета прессы Азербайджана Афлатуна Амашова, депутата Вюсала Гусейнова и сотрудницы «525-ой газеты» Севиндж Гараевой были заслушаны обращения студентов UNEC, родителей, сотрудников университета. Обращения в основном касались вопросов летней экзаменационной сессии. В «День открытых дверей» в целом были освещены около 40 обращений, в связи с оперативным решением вопросов даны указания структурным подразделениям.

Афлатун Амашов поделился впечатлениями в связи с «Днем открытых дверей»: «Студенты свободно обращаются к ректору своими проблемами, умеют защитить свои права. А это исходит из теплой атмосферы, созданной для них руководством университета. Каждое обращение выслушивалось внимательно и в соответствующих рамках в связи с их решением давались указания. А некоторые вопросы решались на месте. Сегодня я увидел грамотных, умных, способных студентов, знающих свои права и умеющих их защитить. Меня очень обрадовал уровень молодежи, являющейся нашим будущим. В последние годы в UNEC применяется множество важных новшеств. Все это служит подготовке качественного специалиста».

Депутат Вюсал Гусейнов проведение «Открытых дверей» оценил, как образцовым показателем прозрачности в университете: «День открытых дверей» создает возможность для более доступных отношений руководства со студентами. В то же время повышает ответственность преподавателей, административных работников перед студентами. Встреча прошла в теплой обстановке. Каждый из участников будь это родителем, студентом или сотрудником остался довольным. На встрече обсуждались вопросы плодотворного проведения студентами досуги, применения международного опыта, повышения научного потенциала преподавателей, обогащения материально-технической базы. А это является показателем проделанных в университете работ в этих направлениях».

Обратив внимание на то, что является выпускником UNEC, Мамедов отметил, что в свое время он работал в университете в качестве преподавателя: «Я тоже являюсь выпускником этого университета, в то же время здесь я занимался педагогической деятельностью. Постоянно из прессы и социальных сетей я наблюдаю за новшествами в UNEC. Я приветствую, что в UNEC все больше места отводится студенческим инициативам. UNEC является основным учреждением образования, играющим базовую роль в экономической сфере страны. Считаю, что для подготовки квалифицированных специалистов необходимо продолжать внедрение новшеств. В этом направлении в университете уже осуществляются соответствующие мероприятия. Все это очень радует каждого из нас».

«Дни открытых дверей» ректора UNEC будут проводиться каждую субботу до конца летней экзаменационной сессии.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.