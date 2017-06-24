Президент Ильхам Алиев уверен в успешном развитии связей Франция-Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

2017-06-24 16:20 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, глава государства Ильхам Алиев сказал, что визит Жана-Франсуа Манселя в нашу страну является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз поговорить о французско-азербайджанских связях. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Жана-Франсуа Манселя за доведение до французской общественности, в том числе политических кругов Франции, правды об Азербайджане и огромную роль в развитии французско-азербайджанских связей. Глава государства отметил значение регулярных визитов делегаций, представляющих парламент Франции, в нашу страну. Подчеркнув, что состоявшийся в этом году его официальный визит во Францию занимает особое место в развитии двусторонних отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что визит прошел на высоком уровне и был очень успешным, состоялась очень искренняя беседа о дальнейшем развитии французско-азербайджанских связей. Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние связи между нашими странами будут успешными и в дальнейшем.

Бывший член Национальной ассамблеи Французской Республики, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель сказал, что для него честь посетить нашу страну и вновь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым. Жан-Франсуа Мансель отметил, что представители Сената Франции приложат все усилия для того, чтобы внести вклад в развитие связей между нашими странами, и проинформировал главу государства о предстоящих с этой целью проектах и планах действий.