Еще 7 банковских филиалов и отделений переходят на усиленный режим работы

2017-06-24 17:11 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, для обеспечения удобства граждан и гостей республики в период проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1» с 23 по 25 июня 67 филиалов и отделений 24 банков будут работать в усиленном режиме. Еще 2 филиала и 6 отделений банков будут работать в круглосуточном режиме.

В связи с соревнованиями также действует специальная мониторинговая группа Палаты по надзору за финансовыми рынками. В связи с возникшими проблемами граждане страны и туристы могут обратиться в Палату по надзору за финансовыми рынками.

С полным списком банковских филиалов и отделений, работающих в усиленном режиме, можно ознакомиться на официальной интернет странице Палаты по надзору за финансовыми рынками.

В распространенной вчера Палатой по надзору за финансовыми рынками информации отмечалось, что для обеспечения удобства граждан и гостей республики в период проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1» с 23 по 25 июня 60 филиалов и отделений 24 банков будут работать в усиленном режиме. Еще 2 филиала и 6 отделений банков будут работать в круглосуточном режиме.