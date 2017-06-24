Ильхам Алиев: «Азербайджано-Хорватские связи динамично развиваются»

2017-06-24 18:28 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия – Дня государственности.

Сегодня азербайджано-хорватские связи динамично развиваются. Надеюсь, что постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут вносить вклад в процветание наших стран, благосостояние двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии – постоянного мира и благосостояния».