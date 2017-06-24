Ильхам Алиев: «Азербайджано-Хорватские связи динамично развиваются»
2017-06-24 18:28 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович.
Как сообщает АПА, в письме говорится:
«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия – Дня государственности.
Сегодня азербайджано-хорватские связи динамично развиваются. Надеюсь, что постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут вносить вклад в процветание наших стран, благосостояние двух народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии – постоянного мира и благосостояния».