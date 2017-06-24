«Формула-1»: Льюис Хэмильтон стартует с первой позиции

2017-06-24 18:52 | www.apa.az | 4

Причина в том, что у гонщика «Renault» Джолиона Пальмера загорелся мотор болида из-за утечки горючего во время третьего свободного заезда. Двигатель автомобиля пришёл в полную негодность, поэтому пришлось заменить его. Но сделать это до начала гонки за поул-позишн не удалось, поэтому Пальмеру пришлось наблюдать за ходом борьбы со стороны.

Остальные 19 пилотов определили на своих болидах очерёдность старта в завтрашней гонке на 6-километровом Бакинском треке. Лучшее время показал пилот команды «Mercedes» Льюис Хэмильтон. 32-летний спортсмен проехал дистанцию за 1:40.593 минуты и начнёт завтрашнюю гонку с поул-позишн.

Его товарищ по команде Вальтерри Боттас (1:41.027) стартует со 2-й позиции. Третье время показал гонщик команды «Ferrari» Кими Райконен (1:41.693).

Пилоту команды «Red Bull» Даниэлю Риккардо не удалось добраться до финиша в гонке за поул-позишн. Он совершил аварию и поэтому завершил выступление в туре.