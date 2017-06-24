Президент Азербайджана поздравил словенского коллегу

2017-06-24 19:14 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо словенскому коллеге Борута Пахора.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Убежден, что расширение азербайджано-словенских связей, развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут служить интересам двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания».