Баку среди самых дешевых городов мира - РЕЙТИНГ

2017-06-24 19:23 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, Исследователи изучили 209 городов на пяти континентах и сравнили стоимость более 200 компонентов для проживания, включая жилье, транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения. В качестве ориентира был взят Нью-Йорк, с которым и сравнивались все остальные города.



Согласно рейтингу, самым дорогим городом признана столица Анголы – Луанда. Также в копеечку встанет проживание в Гонконге, Токио, Цюрихе и Сингапуре. В десятке самых дорогих городов для проживания также фигурируют Сеул, Женева, Шанхай, Нью-Йорк и Берн. Москва заняла 14 строку рейтинга по дороговизне, Санкт-Петербург – 36-ю.

Тбилиси попал в десятку городов, замыкающих данный список. В частности, грузинская столица заняла 204 место из 209 городов.

Дешевле проживание лишь в африканских городах Блантайр и Виндхук, македонском Скопье, киргизском Бишкеке, а также в Тунисе. Примечательно, что в десятку самых недорогих для проживания городов попала и столица Беларуси – Минск (200-е место). За ним следуют пакистанский город Карачи (201), столица Боснии и Герцеговины – Сараево (202) и мексиканский город Монтеррей (203).

Другие постсоветские города по показателям стоимости проживания расположились следующим образом: Рига (126-е место рейтинга), Таллин (160), Киев (163), Вильнюс (167), Баку (182), Ереван (195).

Отметим, рейтинг Mercer является одним из самых всеобъемлющих в своем роде и выпускается ежегодно с целью помочь транснациональным компаниям и другим работодателям выдавать справедливую компенсацию сотрудникам, когда они отправляют их в международные командировки.