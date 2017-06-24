Путин рассказал о том, какие люди работают в нелегальной разведке

2017-06-24 19:27 | www.apa.az | 2

Президент России Владимир Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди", - сказал В.Путин в интервью программе «Вести в субботу».

По его словам, люди, которые работают в нелегальной разведке «особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», - сказал президент России.

По его словам, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. «Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», - отметил глава государства.

Отметим, в эти дни отмечается юбилей нелегальной разведки.