Избиратели в США устали от расследований, направленных на поиск связей Белого дома с Россией

2017-06-24 19:29 | www.apa.az | 4

Избиратели в США устали от расследований, направленных на поиск связей Белого дома с Россией, и хотят, чтобы фокус властей сместился на другие проблемы.

Как передает АПА, об этом сообщает «The Hill» со ссылкой на результаты опроса «Harvard-Harris».

По его данным, 64% респондентов полагают, что расследования о якобы связях президента Дональда Трампа с Россией наносят вред стране. В то же время 56% опрошенных считают, что внимание конгресса и СМИ должно переключиться на другие проблемы, когда как 44% полагают, что «российский вопрос» стоит продолжать изучать.

Как отмечается, американские избиратели хотят, чтобы власти обратили внимание на такие проблемы, как здравоохранение, терроризм, национальная безопасность, экономика и рабочие места.