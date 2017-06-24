В ходе антитеррористических операций в Турции ликвидированы 7 террористов PKK

2017-06-24 19:31 | www.apa.az | 4

В ходе антитеррористических операций в провинциях Сиирт и Хаккари на юго-востоке Турции ликвидированы 7 террористов PKK, сообщает Генштаб ВС Турции.

Пять террористов были уничтожены в ходе боя в районе Первари провинции Сиирт. Боевики были вооружены винтовкой M-16 и 4 автоматами Калашникова. При них обнаружен радиопередатчик, а также взрывные устройства кустарного производства.

Еще два террориста ликвидированы благодаря точным ударам артиллерии в районе Чукурджа провинции Хаккари.