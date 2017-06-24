В Иране задержали группу лиц по подозрению в подготовке терактов

2017-06-24 20:39 | www.apa.az | 4

Силы безопасности Ирана задержали группу лиц, связанных с террористической организацией "Исламское государство" и планировавших теракты в стране. Об этом АПА передает со ссылкой на РИА Новости.

"Доводим до сведения народа Ирана, что в преддверии священного праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и одновременно с Международным днем Аль-Кудс (арабское название Иерусалима — ред.), иранские военные смогли задержать (членов — ред.) террористической группировки, связанной с ИГ, которые планировали совершить теракты", — говорится в сообщении министерства разведки Ирана.

Отмечается, что террористы намеревались совершить теракты в городах, которые являются религиозными центрами страны.

Военным удалось изъять взрывчатые вещества, автоматы Калашникова и другое оружие.

Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начался в этом году 27 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Спустя несколько дней, 25 июня, мусульмане будут отмечать Ураза-байрам (арабское название — Ид аль-Фитр). Он является праздником разговения после окончания месяца поста Рамадана.

День Аль-Кудс был учрежден в Иране в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана.