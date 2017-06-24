В Мингячевире жилмассив накрыло селями, затоплены жилые дома

2017-06-24 21:10 | www.apa.az | 3

Сели, вызванные интенсивными дождями, привели к серьезным последствиям в Мингячевире. Как сообщает местное бюро АПА, сели, сошедшие с горы Боз, нанес ущерб более 120 домам в дачном жилмассиве «Гюнешли» на севере города. Затоплены дома, на улицах, приусадебных участках образовались непроходимые лужи. Стихия уничтожила немало посадок овощей и домашних птиц.

Наиболее плачевная обстановка сложилась на улицах 13, 14 и 15. Некоторые жители были вынуждены покинуть подтопленные дома.

Местные жители считают, что сели вызваны нарушениями, допущенными при строительстве водоканала, пролегающего через поселок. Жители уверены, что водоотводы канала забиты грязью и осадком, что и вызвало половодье.

В настоящее время принимаются меры по устранению последствий стихии.