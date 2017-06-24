Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

2017-06-24 22:45 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге Мамнуну Гусейну в связи с многочисленными жертвами в результате серии терактов.

Как передает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Вашей стране взрывов.

Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рэхмет элясин!»