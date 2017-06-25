ВВС Израиля объяснили причину авиаудара по сирийским войскам

2017-06-25 00:29 | www.trend.az | 4

Израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет, в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, передает РИА Новости со сслыкой на армейскую пресс-службу.

Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".

"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму", — сказано в сообщении.

С израильской стороны пострадавших нет. Военные говорят, что снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

В ответ на инцидент, первый на границе с Сирией за последние два месяца, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не потерпит посягательств на свой суверенитет и безопасность даже в виде шальных обстрелов.

"С нашей точки зрения, режим (президента Сирии Башара) Асада отвечает за то, что происходит на его территории, и продолжит пожинать последствия, если такие события повторятся", — предупредил министр.

Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ — ред.) на город Аль-Баас.

С израильской стороны пострадавших нет. Жертвами авиаудара стали двое сирийских военнослужащих, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленный источник.