Erzincan'daki feci kazada 5 kişi öldü

2017-06-25 01:10 | www.trend.az | 0

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada Erzincan'dan karayolu ile baba ocağı olan Refahiye İlçesi’ne bağlı Kayı Köyü’ne gitmek için yola çıkan Başbakan Binali Yıldırım, kazayı görünce konvoyu durdurup yetkililerden bilgi aldı. Konvoyda bulunan Başbakan Yıldırım'ın doktoru da yaralılara müdahale etti.

Erzincan Sivas karayolunun 54. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Serkan Göl idaresindeki 76 AJ 133 plaka tırın dorsesine, İdris Ayhan yönetimindeki 16 FH 869 plakalı Otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil içerisindeki sürücü İdris Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan olan Resul Faruk Ayhan da kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybedenlerin çıkarılması için bölgeye Erzincan afad İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kaynak: Milliyet