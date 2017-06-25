В России 6 летний брат случайно застрелил 4 летнюю сестру

2017-06-25 02:25 | www.apa.az | 2

Следствие в городе Вольск Саратовской области возбудило уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, которую, по предварительным данным, вечером в субботу из ружья в ходе игры застрелил шестилетний брат. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в воскресенье региональное управление СК РФ.

Предположительно, ее шестилетний брат нашел хранившееся дома ружье, из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

"В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления", — отмечается в сообщении.