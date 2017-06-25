В Японии произошло землетрясение

2017-06-25 03:10 | www.trend.az | 6

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии, передает РИА Новости.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

ообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет.

На участке между городом Йокогама и префектурой Сидзуока в центральной части Японии было временно остановлено движение скоростных поездов в результате отключения электроэнергии после землетрясения.