Британия намерена улучшить торговые отношения с 48 странами

2017-06-25 05:00 | www.apa.az | 4

Правительство Великобритании намерено улучшить торговые отношения с примерно 48 странами мира, в том числе с беднейшими и развивающимися, обеспечив им более комфортные условия торговли. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии британского правительства.

Приняв соответствующее обязательство, власти Великобритании намерены укрепить торговые отношения со странами, не входящими в Европейский союз, в условиях Brexit.

"Это обязательство означает, что около 48 стран мира, от Бангладеш до Сьерра-Леоне, Гаити и Эфиопии, будут продолжать пользоваться беспошлинным экспортом в Великобританию на все товары, кроме оружия и боеприпасов", — отметили в канцелярии.

Кроме этого, после выхода из ЕС правительство Великобритании планирует рассмотреть варианты расширения торговых отношений с такими развивающимися странами, как Ямайка, Пакистан и Гана, которые в настоящее время получают выгоду от сокращенных или нулевых пошлин на экспортируемые товары в Британию.

По словам министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса, выход из ЕС предоставляет Соединенному Королевству "возможность заключить новые соглашения перед остальным миром, а не отходить от них". "Сегодняшнее наше заявление свидетельствует о нашей приверженности оказанию помощи развивающимся странам в развитии их экономики и сокращении бедности при помощи торговли", — сказал он.

Британия ежегодно ввозит из бедных и развивающихся стран товары на 20 миллиардов фунтов, среди которых текстиль, кофе, чай, какао, бананы и цветы.