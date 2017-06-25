Генсек Интерпола назвал три главные угрозы будущего

2017-06-25 05:44 | www.apa.az | 2

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток назвал три главные угрозы будущего в эфире «России 24».

«Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне», — сказал он.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, он также отметил, что в данный момент злоумышленники имеют возможность атаковать системы водоснабжения, электроснабжения и транспортные системы из любой точки мира.