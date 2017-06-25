Trump'tan Ramazan bayramı mesajı

2017-06-25 07:52 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Trump, Ramazan Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı adına, ben ve eşim Melanie, Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara en sıcak dileklerimizi sunuyoruz. Bu bayram bize affetmek, merhamet etmek ve iyi niyetli olmayı hatırlatır. ABD, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar gibi bu değerlerin yaşatılması için çaba göstermektedir."

Kaynak: Haber7