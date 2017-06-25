В Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-25 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - В воскресенье в Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1.

В последний день соревнований будут определены победители Гран-при Азербайджана Формулы 1.

На старте Гран-при Азербайджана в Баку пилоты займут следующие позиции:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Валттери Боттас (Mercedes)

3. Кими Райкконен (Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Серхио Перес (Force India)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Лэнс Стролл (Williams)

9. Фелипе Масса (Williams)

10. Даниэль Риккардо (Red Bull)

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.