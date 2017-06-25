Эрдоган поддержал позицию Катара по требованиям арабских стран

2017-06-25 10:01 | www.apa.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет позицию Катара о неуместности требований, выдвинутых стране арабскими государствами для преодоления дипломатического кризиса.

Как передает АПА, об этом сообщило в воскресенье газета “Щуррийет”.

“Хотя они к нам с ними (требованиями) не обращались, но просить Турцию вывести свои войска из Катара оскорбительно по отношению к Турции”, - приводит агентство слова Эрдогана.

Ранее правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.