Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы

2017-06-25 10:15 | www.apa.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан.

Как передает АПА, об этом сообщил в воскресенье газета “Щуррийет”.

По его данным, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.