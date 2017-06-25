Трамп поздравил мусульман с окончанием Рамазана

2017-06-25 09:10 | www.oxu.az | 1

Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с окончанием месяца Рамазан и праздником разговения Ид аль-Фитр.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

«Мусульмане в США присоединяются к мусульманам всего мира в священный месяц Рамазан, сосредоточиваясь на делах веры и благотворительности. Празднуя Ид аль-Фитр с семьей и друзьями, они соблюдают традицию помощи соседям и преломления хлеба с людьми самого разного образа жизни. Этот праздник напоминает нам о важности снисхождения, сострадания и доброй воли. Вместе с мусульманами всего мира США вновь выражают приверженность этим ценностям», – гласит поздравление Трампа, которое распространил Белый дом.

A.M.