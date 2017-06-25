"Русская Анджелина Джоли" приехала в Баку (ФОТО)

2017-06-25 09:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известная модель из Перми (Россия) Галинка Миргаева, которую называют "русской Анджелиной Джоли" находится с визитом в столице Азербайджана, сообщает Trend Life.

Фотографиями, сделанными в Баку, модель поделилась на своей странице в Instagram.

В ходе визита Галинка Миргаева совершила прогулку по городу, посетила Гран-при Азербайджана Формулы 1 и побывала на вечеринке в Billionaire Club в Баку.

"Квалификация уже прошла. Душой я все равно за Даниила Квята. А за кого болеете вы?", - обратилась модель к своим подписчикам в Instagram.

(Автор: Джани Бабаева)