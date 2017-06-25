В России погибли четверо граждан Франции

2017-06-25 10:24 | www.apa.az | 2

Четверо граждан Франции, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ставропольском крае.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

“На 308-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись легковушка и грузовик. Пострадали 7 человек, из которых 4 погибли, в том числе двое детей. Еще трое, в том числе два ребенка, госпитализированы в больницы Невинномысска и Минеральных Вод”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в легковом автомобиле находились шесть человек, в том числе четыре ребенка. По предварительным данным, все они граждане Франции.

Обстоятельства ДТП выясняются.