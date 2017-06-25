Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы

2017-06-25 09:25 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время празднования Рамазан Байрам. Глава страны почувствовал недомогание, читая молитву, и лишился чувств.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, глава Турции посетил мечеть Мимара Синана в честь окончания поста Рамазан.

Неожиданно у Эрдогана повысился уровень сахара в крови, и он упал в обморок. Находившиеся рядом врачи оказали срочную медицинскую помощь и лидер государства вскоре пришел в себя.

A.M.