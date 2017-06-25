«Узбекнефтегаз» о планах работы на морских шельфах в Азербайджане и Туркменистане

2017-06-25 09:57 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" планирует реализовать ряд совместных проектов с азербайджанскими и туркменскими коллегами на шельфах Каспийского моря, по данным холдинга.

Как сообщалось, ранее "Узбекнефтегаз" подписал соответствующие меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие определение совместной деятельности в этом направлении.

В частности, меморандум с госконцерном "Туркменнебит" ("Туркменнефть") предусматривает "установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана", сообщил Trend в понедельник представитель узбекского холдинга.

По его словам, в дальнейшем стороны намерены заключить соглашение о разделе продукции (СРП) о добыче углеводородов.

"Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран", - сказал представитель холдинга.

Что касается меморандума с азербайджанской госкомпанией SOCAR, он, по словам председателя правления НХК "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова, высказанным в ходе работы международного пресс-клуба, "предусматривает принятие нас в качестве партнеров на действующее месторождение".

"Азербайджанская сторона поможет нам подготовить персонал, поможет подготовиться технологически и морально для работы на шельфе", - сказал Султанов.

Как сообщили Trend в "Узбекнефтегазе", детали совместной работы с SOCAR будут определены позднее.

Задачу по выходу на международные рынки поставил перед отраслью президент Узбекистана Шавкат Мирзияев. За все время своего существования, начиная с 1992 года, "Узбекнефтегаз" не реализовывал проекты вне территории Узбекистана.

НХК "Узбекнефтегаз" - национальный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана, объединяющая более 200 предприятий отрасли. Мощности холдинга позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 60-70 миллиардов кубометров, часть из которого экспортируется, и жидких углеводородов в объеме восьми миллионов тонн ежегодно.

По данным British Petroleum (BP) Узбекистан в 2016 году снизил добычу нефти на 3,1 процента по сравнению с 2015 годом - до 2,6 миллиона тонн, и увеличил добычу природного газа на 8,4 процента - до 62,8 миллиарда кубометров.

В прошлом году экспорт узбекского газа составил, по данным BP 11,4 миллиарда кубометров, в том числе в Россию - 5,6 миллиарда, в Китай - 4,3 миллиарда, в Казахстан - 1,5 миллиарда кубометров.

(Автор: Демир Азизов)