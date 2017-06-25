Провокация на линии фронта: Наши позиции обстреляны из минометов

2017-06-25 10:16 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (10 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.