«Русская Анджелина Джоли» в Баку – ФОТО

2017-06-25 10:33 | www.oxu.az | 3

Известная модель из Перми (Россия) Галинка Миргаева, которую называют «русской Анджелиной Джоли» находится с визитом в столице Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, фотографиями, сделанными в Баку, модель поделилась на своей странице в Instagram.

В ходе визита Галинка Миргаева совершила прогулку по городу, посетила Гран-при Азербайджана Формулы 1 и побывала на вечеринке в Billionaire Club в Баку.

«Квалификация уже прошла. Душой я все равно за Даниила Квята. А за кого болеете вы?», - обратилась модель к своим подписчикам в Instagram.

A.M.