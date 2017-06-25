Эрдоган: Требование закрыть турецкую военную базу в Катаре - это проявление неуважения к Турции

2017-06-25 10:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает позицию Катара в отношении требований, выдвинутых арабскими странами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Президент Турции также сказал, что требование закрыть турецкую военную базу в Катаре - это проявление неуважения к Турции.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.