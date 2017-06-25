В этом году в Баку планируется реконструировать и сдать в эксплуатацию более десяти автомобильных дорог

2017-06-25 10:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку планируется реконструировать и сдать в эксплуатацию более десяти автомобильных дорог, сообщил в воскресенье Trend глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

Он также отметил, что в настоящее время в городе Баку есть около ста подземных и надземных пешеходных переходов.

"Раньше в Баку было всего 14 пешеходных переходов. В 2015 году "Азеравтойол" отправил предложения соответствующим структурам в связи со строительством более 40 пешеходных переходов. В 2016 году в Баку началось строительство более 20 пешеходных переходов. Строительство некоторых переходов находится на стадии завершения", - сказал глава пресс-службы.

(Автор: Самир Али)