В Китае число погибших в результате схода оползня увеличилось до 24 человек

2017-06-25 10:32 | www.trend.az | 4

Количество жертв оползня, который сошел в субботу в провинции Сычуань в юго-западе Китая, увеличилось до 24, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

"По состоянию на 11.20 (по местному времени) 25 июня на месте бедствия обнаружены тела еще 9 погибших, 109 человек числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, в настоящее время в спасательной операции задействованы более 2500 человек.