Смотреть Формулу 1 в Азербайджане доставляет нам особое удовольствие - британская болельщица

2017-06-25 11:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан организовал Формулу 1 на высоком уровне, даже сказала бы, что организация лучше, чем в других странах. Смотреть Формулу 1 в Азербайджане доставляет нам особое удовольствие. Об этом сказала Trend британская болельщица Аласен Слоунд.

"Баку очень красивый город. Мне бы очень хотелось вновь приехать в Баку. Когда мы вернемся в свою страну мы расскажем друзьям и близким о красоте Баку и думаю, что они тоже захотят сюда приехать", - сказала болельщица.

Аласен Слоунд также отметила, что ей понравилась национальная кухня Азербайджана.

23 июня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев)