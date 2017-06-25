Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане увеличилось до 140 (Обновлено)

2017-06-25 11:06 | www.trend.az | 3

11:06 (GMT+4) Не менее 140 человек погибли в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

08:47 (GMT+4) Более 120 человек погибли в результате пожара на нефтяном танкере на востоке Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, пожар произошел в провинции Пенджаб. Жертвами стали не менее 123 человек. Еще 40 человек пострадали, большая часть из них госпитализирована с ожогами 70% тела.

О причинах пожара не сообщается.