Грандиозное шоу для гостей Формулы 1 в Баку: Николь Шерзингер и The Black Eyed Peas (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-25 11:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку состоялся концерт Николь Шерзингер и группы The Black Eyed Peas.

Концертная программа прошла на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит с 23 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit. В восьмом этапе чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана принимают участие 20 пилотов из 10 команд. Протяженность гоночной трассы составляет 6 км. На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилотов миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

Отметим, что звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри являются хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Концертную программу на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре открыл 23 июня турецкая звезда Таркан. Вечером 24 июня выступили Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas. Кульминацией гоночного уик-энда станет выступление одной из суперзвезд - Мэрайи Кэри – 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев.