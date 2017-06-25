Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане увеличилось до 140 - ОБНОВЛЕНО

2017-06-25 11:32 | www.apa.az | 3

Не менее 140 человек погибли в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Ранее сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших.

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09.20

По меньшей мере 123 человека погибли, 15 пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане.

Как передает АПА, об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv.

По его сведениям, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.