При атаке боевиков на КПП в Афганистане погибли не менее десяти полицейских

2017-06-25 12:18 | www.trend.az | 3

По меньшей мере десять полицейских погибли в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в провинции Герат на западе Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, боевики напали на контрольно-пропускной пункт в районе Чишти-Шариф в субботу вечером, еще четверо полицейских пострадали.

Представитель полиции Джилани Фархад заявил, что боевики захватили большую часть оружия полицейских.

"Четверо боевиков "Талибана" также были уничтожены в ходе столкновения с силами безопасности", — приводит телеканал слова Фархада.