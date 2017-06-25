В Мексике банды убили одиннадцать человек

2017-06-25 12:31 | www.apa.az | 3

В мексиканском штате Веракрус в субботу уголовные банды убили 11 лиц, в том числе четырех детей, главу федеральной полиции муниципалитета да еще двух офицеров полиции.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Мигеля Анхеля Юнеса.

“Мы имеем дело не с людьми, мы столкнулись с животными, трусами, лиходеями, людьми, способными убивать детей, чтобы граждане Веракруса жили в страхе”, - заявил Юнес в видеоролике, обнародованном в интернете.

Как отмечается, в портовом городе Коацакоалкос были убиты двое взрослых и четверо детей, а в городе Оризаба еще двое женщин.

Кроме этого, в ресторане города Кардел вооруженные группы застрелили трех полицейских, в том числе главу федеральной полиции в Веракрусе Камило Хуана Кастаньи.